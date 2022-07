Franco Severi decapitato a Forlì, svolta nell'inchiesta: arrestato il fratello

Svolta nell'omicidio di Franco Severi, il 53enne di Civitella il cui corpo è stato trovato decapitato giovedì 23 giugno nei pressi della sua abitazione in località Seggio, zona Forlì.

Forlì, il mistero del contadino con la testa tagliata: sotto indagine il fratello. Il cranio non è ancora stato trovato

I carabinieri di Meldola in mattinata hanno eseguito l'arresto di uno dei suoi fratelli, Daniele, lo stesso che era già indagato da giorni e presso la cui abitazione, a Meldola, erano stati svolti approfonditi accertamenti e rilievi, in particolare nella sua Panda in cui sono state rinvenute tracce di sangue. Adesso, scrive Il Resto del Carlino, l'arresto.