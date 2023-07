Andrea Loreni, il funanbomo passeggia su un cavo a 140 metri di altezza sopra la diga di Ridracoli a Forlì

EMBED





(LaPresse) Uno spettacolo mozzafiato che ha lasciato col fiato sospeso quasi duemila spettatori. Andrea Loreni, il funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze, ha camminato, nonostante il vento, su un cavo lungo 410 metri ad un'altezza di circa 140 metri sopra la diga di Ridracoli, in provincia di Forlì, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Un atto di estrema bellezza, che ha saputo valorizzare un luogo incredibile ed emozionare il pubblico tra cielo, acqua e vuoto. “Una camminata emozionante, potente, e una grande sfida fisica, oltre che tecnica. Ho sentito, ascoltato e accolto il grande vuoto sotto di noi, così come il vento, che ha reso tutto ancora più intenso e immenso”, ha commentato Andrea Loreni. “Ho avuto la fortuna di aver visto questo posto, questa diga, da un posto di vista unico. Ci sono entrato in punta di piedi, con gentilezza: è stato pazzesco”.