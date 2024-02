Il Real Sebastiani cerca subito l'impresa a Forlì. Rossi: «Entrare quasi in modalità playoff»

RIETI - Cominciata la fase a orologio del campionato di Serie A2. Real Sebastiani Rieti che parte dalla difficile trasferta di Forlì, capolista del girone Rosso. Un banco di prova importante per gli amarantocelesti che puntano a partire con il piede giusto.

Gli avversari

La forza di Forlì, soprattutto all’UniEuroArena, è sotto gli occhi di tutti: imbattuti in casa, i ragazzi di coach Martino guidano il girone Rosso con un record di 18 vittorie e 4 sconfitte. La coppia di americani è formata dalla guardia Kadeem Allen e Xavier Johnson. Lungo il roster che con gli italiani si completa grazie all’esperienza di Daniele Cinciarini e Davide Pascolo, oltre agli esterni Valentini, Zampini, Tassone e Pollone, il montenegrino Radonjic e il lungo Zilli. Grande la capacità dei forlivesi nei finali in volata, con tutti le gare andate all’overtime vinte grazie a prove convincenti.

Le dichiarazioni pre-gara

Coach Alessandro Rossi commenta così la fase a orologio e l’impegno di Forlì: «Quella che inizia è una fase che mi piace, ci permetterà di confrontarci con quasi tutte le squadre dell'altro girone. Non sarà semplice perché affronteremo trasferte complicate come quella che ci attende domenica, contro una squadra fortissima come Forlì. Sarà importante mantenere un rendimento costante, evitando troppi passi falsi consecutivi. Sarà complicato andare a giocare contro una squadra che si conosce poco, ma dobbiamo entrare quasi in modalità playoff e l'intensità dovrà essere altissima. In questo senso entriamo nella fase più delicata dal punto dei recuperi fisici, bisogna stare attenti a non trascinarsi dietro problemini ed evitare di ingigantirli, sotto questo aspetto credo che stiamo lavorando molto bene»

Il play Giacomo Sanguinetti parla così della gara di domani: «La partita di Forlì sarà molto impegnativa. Sono una Società che punta a salire di categoria da anni, quindi hanno ambizione e mentalità. Lo scorso anno sono andati in finale e sono costruiti per vincere. Dobbiamo andare lì convinti di poter far bene, su un campo molto caldo. Ci stiamo preparando bene, sia a livello mentale che tecnico-tattico. Arrivando lì mentalmente pronti, sono sicuro che li metteremo in difficoltà»

Antimo Martino, coach di Forlì, introduce così la gara: «Iniziamo questa fase a orologio con grande entusiasmo per quello che abbiamo fatto fino ad ora e con la voglia di difendere il più possibile la nostra posizione in classifica. Sappiamo però che non sarà facile perché ci aspettano 10 finali, considerando che ogni squadra proverà a dare il massimo per migliorare il proprio piazzamento in previsione della post-season. Iniziamo con l'affrontare una squadra come Rieti, che sicuramente sta disputando un ottimo campionato. Una squadra che può contare su un roster profondo: hanno una rotazione a 11, con due ottimi stranieri e tanti giocatori italiani che conoscono molto bene la categoria. Nonostante l'incognita nell'affrontare squadre che si conoscono di meno rispetto a quelle del nostro girone, c'è da parte nostra l'intento di dare continuità a quello che stiamo facendo per affrontare questa fase con la stessa mentalità e la medesima determinazione con le quali abbiamo giocato sinora»

Todor Radonjic parla così di Rieti: «Affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo campionato, costruita molto bene e che gioca una pallacanestro molto fisica.

Dobbiamo essere bravi a leggere bene le situazioni in campo e attaccare i loro punti deboli. Dovremo mettere molta intensità».



Così in campo

Forlì: Allen 0, Cinciarini 5, Valentini 7, Zampini 9, Tassone 10, Johnson 11, Pascolo 14, Zilli 16, Pollone 18, Radonjic 23. All. Martino.

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Spanghero 45. All. Rossi.

Arbitri: Marco Attard di Firenze, Duccio Maschio di Firenze e Sebastiano Taracio di Priolo Gargallo (Sr).

Le altre gare della fase a orologio (I giornata)

Cividale – Trapani Shark 73-68

Trieste – Luiss Roma

Cento – Monferrato Basket

Fortitudo Bologna – Juvi Cremona

Udine – Urania Milano

Piacenza – Vigevano

Rimini – Agrigento

Nardò - Latina

Orzinuovi – Cantù

Chiusi – Torino

Verona – Treviglio

Classifica Girone Verde

Trapani Shark 42

Cantù 34

Torino 30

Real Sebastiani Rieti 26

Juvi Cremona e Urania Milano 24

Treviglio 22

Luiss Roma e Vigevano 16

Agrigento 12

Monferrato Basket 10

Latina 8

*Trapani Shark con una gara in più