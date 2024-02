Real Sebastiani poco lucido a Forlì, Rossi: «Hanno sfruttato l'emotività per ribaltare la partita»

RIETI - Parla coach Alessandro Rossi al termine della prima giornata della fase a orologio. Real Sebastiani che cade sul parquet di Forlì 83-73 contro un’ottima squadra, non a caso al comando del proprio girone e imbattuta in casa. Il tecnico amarantoceleste sottolinea soprattutto l’aspetto emotivo, secondo il coach determinante nel momento topico della gara (metà terzo quarto dopo l’espulsione di Xavier Johnson).

Le dichiarazioni post-gara

«Partita super emotiva e intensa – spiega coach Rossi – Forlì ha dimostrato perché è prima in classifica, hanno avuto la capacità di ribaltare una partita a livello emotivo. Noi stavamo facendo una grande gara dal punto di vista tecnico, poi loro hanno sfruttato l’emotività dell’ambiente dopo l’espulsione di Xavier Johnson.

Noi ingenui a caderci subito con il fallo più tecnico di Jazz Johnson: era scontato sarebbe successo qualcosa di simile ma ci siamo cascati. Ci sono momenti in cui le partite si vincono non con tecnica o tattica ma con l’emotività. Complimenti a coach Martino per quello che sta facendo con la sua squadra. Su un campo difficilissimo, abbiamo fatto una grande gara per 26 minuti, faccio i complimenti ai ragazzi per questo, poi però ci sono dei momenti che determinano le classifiche: se noi siamo quarti e loro primi è anche per questo aspetto emotivo»

Rieti tornerà in campo domenica prossima al PalaSojourner per affrontare Rimini dell’ex coach Sandro Dell’Agnello.