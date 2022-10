Scarcerato perché cieco e invalido, va al ristorante e legge il menù: beccato da un agente a cena

Scarcerato perché ipovedente e costretto su una sedia a rotelle, ma viene scoperto a leggere il menù del ristorante. L'uomo si trovava rinchiuso per spaccio, nella casa circondariale di Marassi a Genova. Le sue condizioni apparivano talmente gravi e incompatibili con il carcere, da essere accompagnato da un altro detenuto durante la quotidianità all'interno della struttura detentiva.

L'uomo, che si muoveva su una sedia a rotelle, è stato visto in un ristorante di Livorno entrare con le sue gambe, per poi accomodarsi in tutta tranquillità e leggere il menù per scegliere cosa ordinare. La notizia è stata anticipata dal sito dell'emittente televisiva ligure "Primocanale". Come se non bastasse il finto cieco si è recato nel ristorante addirittura in compagnia della figlia. La prova è in un video a circuito chiuso realizzato dalle telecamere dell'attività.

Quello che ha dell'incredibile è che, pur trovandosi in Toscana, nello stesso ristorante a cena, ci fosse anche un agente della polizia penitenziaria che, accortosi dell'uomo e della sua incredibile guarigione miracolosa prima di entrare nel locale, ha segnalato il tutto al tribunale di sorveglianza di Firenze che ha immediatamente fissato un'udienza.

Durante il colloquio davanti al giudice, alla presenza del detenuto e dei suoi legali, tutti hanno potuto vedere il video del ristorante che testimoniava il «miracolo». Il quarantenne deve scontare undici anni per reati pesanti: associazione a delinquere per reati di droga commessi a Milano ed è anche accusato dell'omicidio, risalente ad alcuni anni fa, di una prostituta nigeriana uccisa con un colpo di pistola. La miracolosà guarigione da cecità e infermità ha sorpreso anche il suo avvocato Cristiano Mancuso dello studio legale Iavicoli di Genova.

