Filomena Barbieri in pronto soccorso per trauma cranico ed emorragia dopo un'incidente in auto: dimessa, muore 4 giorni dopo

MIRA - CERVIGNANO DEL FRIULI - In pronto soccorso per trauma cranico ed emorragia dopo un'incidente in auto, dimessa Filomena muore 4 giorni dopo. Lo scorso 4 luglio, Filomena Barbieri, 62enne residente a Mira, è rimasta coinvolta in un'incidente d'auto proprio a Mira. La donna - che per lungo tempo ha vissuto a Cervignano del Friuli, dove risiedono ancora i suoi figli - viaggiava come passeggera nell'auto condotta da un collega di lavoro. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Dolo, le avrebbero riscontrato un trauma cranico e un’emorragia e dopo una notte in osservazione sarebbe stata dimessa. Quattro giorni dopo il sinistro, sabato 8 luglio, alle sette di sera, mentre stava preparando la cena in casa, Filomena si è sentita improvvisamente male, è svenuta e non si è più ripresa. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari, prima a domicilio e poi nello stesso ospedale di Dolo. La donna è morta a 62 anni.

IL PROCEDIMENTO

Il pubblico ministero della Procura di Venezia, Laura Villan, ha aperto un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo per la morte di Filomena.

Inoltre, il magistrato inquirente ha disposto l’esame autoptico per stabilire le esatte cause del decesso, se sia effettivamente riconducibile alle conseguenze dell'incidente stradale. L’esame sarà effettuato lunedì 17 luglio 2023, alle ore 10, nella sala settoria dell'ospedale di Dolo. La famiglia di Filomena si è affidata allo Studio 3A. La 62enne lavorava presso la Fincantieri di Porto Marghera per conto della Pulitecnica Friulana e ha lasciato il marito, due figli, una figlia e due amatissime nipoti.