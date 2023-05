Morta una settimana dopo il marito, disposta l'autopsia su una donna di 63 anni

È stata disposta l'autopsia sulla donna di isola del Liri di 63 anni deceduta al pronto soccorso del. La salma è stata trasferita nella giornata di ieri dal nosocomio sorano all'ospedale "Spaziani" di Frosinone. È stata una ferma e chiara volontà dei figli di far chiarezza sulle cause del decesso della loro amatissima mamma, tanto da sospendere i funerali e la cremazione già fissata. La donna, ironia della sorte, è deceduta a soli 5 giorni di distanza dal marito Enzo Saccucci, di 77 anni, morto a Roma al Policlinico Agostino Gemelli dopo una lunga malattia. Si chiamava Patrizia Di Folco, originaria di Castelliri, ma da anni residente nella collina di San Sebastiano che sovrasta Isola del Liri, in via Forli. Aveva accusato dei forti dolori, insopportabili, tanto da spingerla a recarsi al Pronto Soccorso del "SS. Trinità di Sora" accompagnata dai figli.

La famiglia Saccucci è conosciutissima in paese perché uno di loro, Giuliano, gestisce da anni un'avviata pizzeria in contrada Pirandello. La donna, giunta in ospedale, è stata sottoposta a tutti gli accertamenti di rito e subito dopo dimessa. Tornata a casa i dolori sono diventati lancinanti, non restava che riportarla al Pronto Soccorso dove, però, è deceduta. Era stata allestita all'interno dell'Ospedale la camera ardente e fissati i funerali che dovevano svolgersi alle 15 di venerdì 26 maggio nella chiesa dell'Immacolata zona Quattro Strade in contrada Selva ad Isola del Liri. In chiesa hanno aspettato inutilmente, il feretro non è mai arrivato. I figli nelle ore che hanno preceduto il rito funebre hanno voluto vederci chiaro sul decesso della loro mamma ed hanno richiesto l'autopsia. La donna era conosciutissima a Castelliri dove era nata e cresciuta ed ad Isola Liri dove aveva messo su famiglia. A far luce su questa triste vicenda lunedì mattina ci penserà il medico legale, in una storia triste per i poveri figli che nel giro di pochi giorni hanno perso entrambi gli amatissimi genitori.