La fidanzata lo lascia, 46enne si vendica sulla sua gatta chiudendola in una valigia piena di letame

PORDENONE - La fidanzata lo lascia e lui, coraggiosamente, se la prende con la gatta di lei, sottoponendola a sevizie. L'ha infatti chiusa in una valigia precedentemente riempita di letame, che poi ha appeso a una cancellata sotto il sole per tutto il giorno. Finché l'animale non è stato soccorso dai carabinieri, avvisati da una vicina che aveva sentito i suoi miagolii disperati. È accaduto lo scorso 21 agosto. L'uomo, Leonut H., un operaio di 46 anni originario della Romania e residente a Tauriano, è stato denunciato per maltrattamento di animali. Una storia d'amore come tante e, come tante, è finita. Lui, 46 anni, non ha preso bene la decisione della compagna di lasciarlo e andarsene.

