Festa di comunione con 200 invitati e tre musicisti in strada a Napoli: raffica di multe

Una festa per una prima comunione in corso in strada, in via Calata Capodichino, a Napoli, con la partecipazione di circa 200 persone tra adulti e bambini, è stata interrotta la scorsa mezzanotte dai carabinieri. I militari della compagnia Stella insieme a quelli del nucleo radiomobile di Napoli hanno dovuto gestire una situazione molto delicata e con buon senso evitando disordini: 20 persone sono state sanzionate, tra questi anche i tre musicisti presenti che hanno immediatamente smontato l'impianto luci e musicale.

Identificato il promotore

Identificato e sanzionato anche il promotore della festa, un 36enne che voleva festeggiare la comunione di suo figlio avvenuta in mattinata.

I controlli

I militari del comando provinciale di Napoli sono stati impegnati in città e in provincia per i controlli sulla movida. Particolare attenzione è stata rivolta nella fascia oraria notturna. I carabinieri hanno garantito la loro presenza per tutta la serata con numerose pattuglie e verificato che non si creassero situazioni critiche dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica.