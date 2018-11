Fabrizio Corona, il pg: «Torni in carcere, troppe risse in tv: stop all'affido terapeutico»

La Procura generale di Milano ha chiesto in udienza ai giudici della Sorveglianza che venga revocato l'affidamento terapeutico a Fabrizio Corona e che, dunque, torni in carcere a scontare la pena. In aula, da quanto si è saputo, l'Avvocato generale Nunzia Gatto, "numero due" della Procura generale, ha ricostruito tutte le violazioni che Corona avrebbe commesso parlando anche delle sue «ospitate rissose» in tv e mostrando nell'udienza di quasi 5 ore anche lo «scontro» al GfVip con Ilary Blasi. I giudici si riservano di decidere.

Fabrizio Corona era stato condannato nel 2016 per truffa ed estorsione, accusato di aver nascosto 2,6 milioni di euro al Fisco. Il 12 giugno 2017 l'ex re dei paparazzi viene condannato a un ulteriore anno di detenzione, ma il 21 settembre dello stesso anno la pena viene ridotta in appello a 6 mesi. Lo scorso 21 febbraio, infine, Corona è entrato in una comunità terapeutica di Limbiate, riuscendo così a uscire di prigione dopo due anni di reclusione.