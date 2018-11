GF Vip, Silvia Provvedi piange prima della finale:«Non voglio più stare male»

«Non voglio più stare male». Silvia Provvedi è crollata ed è scoppiata in lacrime al Gf Vip 2018. L’esperienza del reality l’ha aiutata a dimenticare definitivamente Fabrizio Corona, col quale ha avuto una storia d’amore travagliata. Al suo fianco c’è stata sempre la sorella Giulia. Tra le due c’è un rapporto stupendo. Hanno affrontato diverse difficoltà potendo sempre contare l’una sull’altra. Anche questa volta, ci ha pensato Giulia a consolarla. Anche se la stessa Giulia vive un momento molto difficile a causa dei propri problemi sentimentali.

LEGGI ANCHE Corona e Asia Argento, amore finito? Lei su Instagram: «Farsa grottesca e tenebrosa»

«Io ho sbagliato, ma le persone mi hanno premiato – ha detto la Provvedi – Non me lo aspettavo. Io sono felice. Mi sono sentita così estasiata». La bruna delle Donatella si riferiva al suo accesso alla finale del Grande Fratello Vip 3. Il secondo finalista è invece stato Francesco Monte.

«Non vedo l’ora di fare tutto quello che facevamo insieme col sorriso. Ho paura di sbagliare. Io mi sono sentita sola. E c’eravate solo tu e mamma», ha continuato la Provvedi, che non vede l’ora di uscire dal Grande Fratello Vip per poter recuperare i momenti persi con sua sorella. Giulia, teneramente, le ha risposto che ci saranno un’infinità di occasioni per essere felici insieme.

Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA