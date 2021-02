Etna, eruzione spettacolare: aeroporto chiuso, colonna di fumo alta chilometri

L'Etna dà spettacolo in Sicilia, ma è anche motivo di preoccupazione visto che l'unità di crisi dell'aeroporto di Catania si è riunita per fare il punto della situazione. Una impressionante eruzione è avvenuta sul vulcano siciliano con forte attività esplosiva dal cratere di Sud-est e l'emissione di una alta nube di cenere lavica che si disperde verso sud. L'eruzione è visibile a decine di chilometri di distanza e i cittadini stanno invadendo i social con foto e video. Lapilli, oltretutto, piovono in un'area molto vasta. Dalla stessa bocca eruttiva dell'Etna emerge un trabocco lavico che ha prodotto un modesto collasso del fianco del cono generando un flusso piroclastico che si è sviluppato lungo la parete occidentale della valle del Bove. Le fontane di lava si sono comunque esaurite nel giro di poco più di un'ora. Restano ancora alimentate le due colate laviche si dirigono verso la desertica Valle del Bove.

Etna, lo spettacolo dell'eruzione in timelapse

Chiuso aeroporto di Catania. L'aeroporto internazionale di Catania ha sospeso la propria operatività per l'emergenza cenere lavica legata alla spettacolare eruzione in corso sull'Etna. lo ha deciso l'unità di crisi dello scalo. La colonna di fumo e cenere emessa dal cratere di Sud-Est è alta oltre un chilometro e il buio non consente di garantire la sicurezza dei voli.

Etna, eruzione iniziata alle 16.10

L'incremento dell'attività esplosiva è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia- Osservatorio etneo (Ingv-Oe), dalle 16.10. Il fenomeno si poi evoluto in fontana di lava con la formazione di una nube di cenere altissima e spessa che si sta disperdendo verso sud facendo cadere cenere lavica e lapilli grossi anche alcuni centimetri sui paesi etnei. Dal punto di vista sismico l'ampiezza media del tremore vulcanico nelle ultime ore si è mantenuta su valori elevati e c'è stato, prima dell'esplosione al cratere sommitale, un suo importante repentino incremento. La sorgente del tremore rimane confinata al di sotto del cratere di Sud-Est nell'intervallo di profondità compreso tra 2.900 e 3.000 metri al si sopra del livello del mare. L'incremento del tremore è accompagnato da una violenta attività infrasonica con segnali di ampiezza elevata.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. 🔹Avrupa'nın en yüksek ve aktif yanardağı Etna'da, geçtiğimiz günlerde de şiddetli patlamalar gerçekleşmişti. pic.twitter.com/ZQ1eQ3qKYW — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 16, 2021

Ad un certo punto il cielo è diventato rosso e la terra è venuta giù come grandine... #Etna pic.twitter.com/v7qP9EBDC2 — - 𝘈𝘭𝘦𝘹𝘢𝘯𝘥𝘳𝘢; 🌙 (@Sym_Phonie) February 16, 2021

