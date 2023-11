Etna, attività stromboliana da cratere sud-est

L' Etna sta presentando una attività stromboliana nel cratere di Sud-Est, con emissioni di brandelli di lava incandescente eavvertiti in diverse località del catanese. L'eruzione in corso non ha attualmente impatti sull'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. I livelli del tremore, che indicano la risalita di magma nell'edificio vulcanico, sono in aumento con valori medio-alti. L'allerta Vona, emessa dall'osservatorio per l'aviazione dell'Ingv di Catania sull'Etna, è stata elevata a livello arancione