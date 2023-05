Etna, per l'eruzione una pioggia di cenere su Catania: chiuso l'aeroporto di Fontanarossa

Etna , l'eruzione iniziata il 18 maggio sta creando più di un problema alla vita dei cittasdini della parte est della Sicilia. Non è segnalata una forte attività effusiva, ma il vero problema è rappresentato dalla cenere che ha paralizzato anche l'attività di Fontanarossa. Un'allerta è stata diramata anche dal comune di Catania dove è presente un leggero strato di cenere lavica, depositata dai forti venti che hanno trasportato la sabbia eruttata verso i paesi del versante sud del vulcano.

#Etna NEWS - 21 Maggio 2023 | Sale il tremore vulcanico ma non c’è visibilità, segnali che lasciano pensare ad una nuova fontana di lava, l’ultima era stata il 21 febbraio 2022. pic.twitter.com/lIgaJni3qm — Etna News (@etnanews7) May 21, 2023

L'Etna erutta, sospesi i voli all'aeroporto di Catania. «Presenza di cenere sulle piste»

Catania, monitorati i valori di emissione della cenere

Il comune di Catania segnala la pericolosità a percorrere le strade della città, sia a piedi sia con mezzi motorizzati o velocipedi, a causa dell'emergenza cenere per via del nuovo parossismo eruttivo dell' Etna. Sulle piazze e le strade di Catania, precipitando anche nel capoluogo, «che compromette la piena sicurezza della circolazione viaria, a causa del terreno sdrucciolevole anche per via della pioggia caduta nelle ultime ore». Il commissario straordinario Piero Mattei è in stretto contatto coi responsabili della protezione civile comunale e regionale e sta monitorando i valori delle emissioni della cenere vulcanica, per le necessarie valutazioni.

Etna, allarme Ingv: attività esplosiva dal cratere Bocca Nuova

Etna, voli sospesi sino alle 9 di domani

Rimarranno sospese fino a domani alle 9 le operazioni di volo nell'aeroporto di Catania a causa delle conseguenze dell'attività eruttiva dell' Etna sulle condizioni della pista. Lo comunica la San, società di gestione dello scalo Fontanarossa. La società invita i passeggeri a «informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree e di recarsi in aeroporto solo in caso di accertata schedulazione».