Esplosione al distributore di benzina, morto un uomo

Un uomo è morto in una esplosione avvenuta intorno alle 17:30 a Monte Urano in un distributore di benzina in contrada Ete Morto, a Fermo. La vittima stava lavorando all'impianto antincendio quando l'esplosione lo ha travolto sbalzandolo a diversi metri di distanza. È morto sul colpo e nulla hanno potuto i sanitari del 118.

Rieti, esplosione al distributore: operati al Sant'Eugenio alcuni dei pazienti ricoverati

Guidonia, esplode un autobus che va a fuoco: carabinieri mettono in salvo i passeggeri



Sul posto i vigili del fuoco che non hanno rilevato attraverso le loro strumentazioni fughe di gas. Non sono ancora chiare le cause della deflagrazione che non ha provocato alcun incendio.

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA