Tornano gli incendi estivi: pericoloso rogo minaccia un'area di servizio tra Monte San Biagio e Terracina

di Barbara Savodini

MONTE SAN BIAGIO - Manca ancora una settimana all'inizio del periodo considerato di “massima allerta” ma i roghi estivi tengono già impegnate le squadre antincendio in maniera piuttosto preoccupante.



L'ultimo episodio ha interessato il versante collinare che costeggia l'Appia, tra i comuni di Monte San Biagio e Terracina, in prossimità del Lago di Fondi.

Un primo focolaio, inizialmente innocuo, è infatti cresciuto a dismisura per via delle raffiche di vento che in queste ore stanno interessando la zona fino a minacciare un distributore di benzina.



Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare le lingue di fuoco quando erano ormai arrivate a pochi centimetri dal perimetro dell'area di rifornimento.

Nel frattempo alcune persone del posto hanno cercato di mettere in sicurezza il distributore con un'autopompa privata.

Venerd├Č 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:19



© RIPRODUZIONE RISERVATA