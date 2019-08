Eroe a 12 anni: il piccolo surfista salva in mare un turista che rischia di annegare

Francesco Moretti, ha appena 12 anni ed è già un eroe. Il ragazzino, il cui papà Marco è originario di Foligno, in provincia di Perugia, era in vacanza in Sardegna, terra natia della mamma Donatella Addis che è di Cagliari. Stava praticando surf a una cinquantina di metri dal bagnasciuga. Il mare, stando alla ricostruzione dei fatti, era mosso e Francesco s’è accorto di un momento di particolare difficoltà di un turista torinese che era in acqua e non ci ha pensato due volte, nonostante la giovanissima età, a soccorrerlo.

Il turista ha rischiato seriamente di annegare a Costa Rei e se non fosse stato per il piccolo, grande, eroe è difficile dire cosa sarebbe poi accaduto. Per quell’atto eroico, appunto il salvataggio in acqua a Costa Rei in Sardegna, di un turista in difficoltà, Francesco accompagnato da papà Marco e mamma Donatella è stato ricevuto in Comune dal sindaco di Muravera Marco Falchi.

«Per me, come sindaco - dice Falchi all’Unione Sarda - è un dovere. Scambieremo parole molto semplici con Francesco che ha dato col suo gesto-impresa un segnale di altruismo davvero straordinario. Un ragazzino che ha appena frequentato la seconda media e che merita tutto il nostro plauso. Davvero complimenti». E quella che s’è da poco conclusa con il più bello dei lieto fine è stata davvero vicenda straordinaria.

Il 12enne si è accorto dello stato di difficoltà del turista. Gli si è avvicinato con la sua tavola da surf ci ha scambiato qualche parola e ha capito subito che non c’era un attimo da perdere. Francesco ha fatto aggrappare il torinese in difficoltà alla tavola, ha afferrato la corda della stessa tavola, trainandola col turista sino a riva, dove sono poi scattati i soccorsi.

Francesco e i suoi familiari trascorrono ogni estate un mese a Costa Rei. Nei prossimi giorni il 12enne eroe, la mamma e il papà originario di Foligno faranno rientro a Milano, dove risiedono. e proprio in quella città, a vacanze concluse, Francesco l’eroe che ha salvato un bagnante in difficoltà inizierà le lezioni che lo porteranno ad affrontare il terzo ed ultimo anno della scuola media.

