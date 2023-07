Eboli, auto contro guardrail: morti marito, moglie e mamma

Tre famigliari sono morti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 ad Eboli, in provincia di Salerno.

Eboli, morte tre persone in un incidente

Si tratta di un uomo di 67 anni, che era alla guida dell'auto, la moglie di 65 anni e il padre della donna, di 92 anni. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore, all'altezza del comune di Eboli.

Travolto e ucciso dal treno in corsa: dramma nella notte a Cassino

Per cause ancora in corso di accertamento l'auto, imboccando una rotatoria, ha sbandato uscendo fuori strada. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.

Sul posto sono intervenuti personale Anas e i Carabinieri di Eboli, diretti dal comandante Emanuele Tanzilli.