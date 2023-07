Terni, anziana coppia aggredita nel parcheggio dell'Eurospin: marocchino di 40 anni rintracciato dalla Volante

TERNI - Ha aggredito un’anziana coppia ternana senza una ragione.

L’ha fatto nel parcheggio del supermercato Eurospin di viale dello Stadio, che a quell’ora era pieno di gente.

Per l’uomo, spintonato a terra dall’extracomunitario, è stato necessario l’intervento dell’ambulanza del 118.

Sua moglie, colpita da una bottiglia lanciatale contro, è stata salvata da conseguenze peggiori grazie all’intervento di un ufficiale della polizia locale di Narni che si è trovato ad assistere alla scena mentre era fuori servizio.

Sul posto gli agenti della squadra volante, che si sono messi a dare la caccia all’africano che aveva lasciato il luogo dell’aggressione. L’hanno rintracciato poco dopo, l’hanno fermato e, nonostante lui abbia fatto resistenza contro i poliziotti, l’hanno caricato sull’auto e portato in questura.

L’aggressore è un marocchino di 40 anni. A Terni è arrivato da una ventina di giorni ma si è già fatto conoscere per i suoi comportamenti violenti. Di solito gravita nella zona dello Stadio e da ieri ha iniziato a fare il lavavetri ai semafori di via Aleardi.

In queste ore gli investigatori della squadra volante sono impegnati a ricostruire i dettagli dell’aggressione andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri.

Moglie e marito ternani erano stati a fare la spesa.

Dopo averla caricata in auto l’uomo che era alla guida ha fatto manovra per uscire dal parcheggio e in quel frangente la vettura avrebbe urtato un’altra macchina.

Un banalissimo incidente che al marocchino, che ovviamente non aveva nulla a che fare con le persone coinvolte, è servito solo a scatenare la violenza.

Sono volate parole grosse finché l’extracomunitario ha deciso di aggredire l’anziano. L’ha buttato a terra e poi ha infierito sull’anziana moglie. La donna si è vista arrivare addosso una bottiglia di vetro che si è spaccata e lui avrebbe tentato, senza riuscirvi per l’intervento provvidenziale del poliziotto della polizia locale di Narni libero dal servizio, di ferirla con un frammento di bottiglia.

L’uomo, soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie dopo la caduta a terra.

Il quarantenne marocchino, che ha tentato la fuga, è stato bloccato poco dopo, non senza difficoltà, dagli agenti della Volante, subito giunti sul posto. Per loro l’extracomunitario è una vecchia conoscenza perché in questa brevissima permanenza in città ne ha combinate parecchie. A tarda sera era ancora in questura e per lui, noto per atti violenti, scatteranno inevitabili provvedimenti