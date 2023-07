Travolto e ucciso dal treno in corsa: dramma nella notte a Cassino

Un giovane è stato travolto e ucciso dal treno in corsa nella notte tra sabato e domenica. Il fatto si è verificato tra Cassino e Villa Santa Lucia, in località Ponte a cavallo. Per il ragazzo è stato inutile ogni soccorso, nonostante l'arrivo quasi immediato del 118. A fare i rilievi utili a risalire all'esatta dinamica dell'accaduto gli uomini della Polfer e i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino. Non è chiaro se sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Massimo riserbo sull'identità della vittima, che, stando alle prime indiscrezioni che filtrano, dovrebbe essere però residente nel territorio. Il traffico lungo la linea ferroviaria Roma-Cassino ha subito molti disagi e solo dalle prime ore di questa mattina è tornato regolare.