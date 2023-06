Nettuno, investiti due coniugi anziani sulle strisce pedonali. Trasportati in ospedale

Nettuno, una tranquilla passeggiata serale dopo cena ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una coppia di anziani, entrambi di 72 anni. L'altra sera, intorno alle 22, avevano deciso di uscire per una camminata nel Borgo Antico della cittadina balneare.

I due coniugi sono stati investiti su via Cristoforo Colombo, vicino al Comune, mentre attraversavano sulle strisce pedonali.

La coppia di settantaduenni è stata investita da una Nissan Juke condotta da una trentenne del posto. Dopo aver percorso lungomare Matteotti, la giovane donna ha svoltato a sinistra per immettersi su via Colombo in direzione della stazione ferroviaria . A questo punto ha centrato in pieno la coppia di pedoni, i 2 coniugi sono stati sbalzati in avanti di alcuni metri dal punto dell' impatto.

La conducente al volante della Nissan Juke si è subito fermata prestando i primi soccorsi insieme ad altri passanti che hanno chiamato I soccorritori. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato i coniugi all' Ospedale dei Castelli ad Ariccia dove sono stati ricoverati in osservazione a causa dei traumi cranici riportati e altre contusioni sul corpo.

Le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. Sul posto per i rilievi è intervenuta la volante della Polizia Stradale del Posto Mobile di Nettuno, attivi sul territorio H 24 in estate. Non è la prima volta che quelle strisce pedonali all'inizio di via Cristoforo Colombo nel Borgo Antico sono scenario di investimenti e di incidenti stradali. « C'è da dire anche - spiega un commerciante, che sulle strisce pedonali o nei pressi vengono spesso parcheggiate le auto e questo comporta che i pedoni che attraversano non vengano visti in tempo dai conducenti delle macchine che si immettono su via Cristoforo Colombo dal lungomare Matteotti ».

Per qualche residente esisterebbe anche il problema legato al tratto in cui sono disegnate le strisce pedonali, proprio all'inizio della strada, nel punto in cui le auto svoltano dal lungomare in direzione della stazione, forse andrebbero spostate più avanti per una maggiore sicurezza per pedoni , come è stato chiesto alla polizia locale dai cittadini. Intanto rimangono sempre gravi le condizioni di salute dell'impiegata del Comune di Nettuno ricoverata in un ospedale romano che alcuni giorni fa era stata investita su lungomare Matteotti, non distante dell'investimento dell'altra sera. Foto Luciano Sciurba