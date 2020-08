Donna scomparsa a Crema, Sabrina «uccisa per aver rifiutato avances sessuali»

Sabrina Beccalli sarebbe stata uccisa nella notte fra il 14 e il 15 agosto nell'abitazione della ex fidanzata di Alessandro Pasini, l'uomo in carcere con l'accusa di omicidio e distruzione del cadavere. «Un'ipotesi è che la motivazione possa essere un rifiuto a un'avance sessuale». Su questa pista puntano le indagini sulla donna di Crema scomparsa a Ferragosto, come ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Cremona, Lorenzo Carlo Maria Repetto, spiegando che il Ris «ha rilevato tracce utili» nell'abitazione in cui, all'insaputa della proprietaria in vacanza altrove, i due si sono trovati per consumare stupefacenti.



La tesi di Pasini è che la donna sia morta «per un malore o overdose ma noi - ha detto il colonnello - pensiamo che questo non sia successo». Il gip Giulia Masci, all'indomani dell'interrogatorio di garanzia, pur non convalidando il fermo probabilmente per la mancanza del pericolo di fuga, ha deciso la custodia cautelare per Pasini, come accade di fronte a gravi indizi e altre esigenze.



Intanto sono cominciate nella campagna cremasca le operazioni preliminari per lo svuotamento, almeno parziale, della cisterna agricola colma di liquami dove si pensa possa essere il cavadere di Sabrina. Come disposto dalla Procura di Cremona, gli operai di un'azienda specializzata stanno predisponendo le attrezzature per abbassare il livello del liquido contenuto all'interno della grande vasca, profonda sei metri, operazione per cui potrebbero essere necessari due giorni. La cisterna è situata in un campo nella frazione di Crema di Vergonzana, non lontana da dove è stata ritrovata bruciata l'auto della vittima. Pasini nell'interrogatorio di ieri ha negato gli addebiti, ammettendo di aver utilizzato il mezzo e di avergli dato fuoco. La sua spiegazione sui motivi del gesto, però, non convince gli inquirenti.

