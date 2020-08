Donna scomparsa a Crema, l'amico rompe il silenzio: si cerca il cadavere in un canale

Il caso di Sabrina Beccalli, la donna scomparsa vicino Crema a Ferragosto, potrebbe essere vicino a una svolta. L'amico sospettato di averla uccisa e averne nascosto il cadavere ha finalmente parlato e le ricerche del corpo si concentrano ora su una roggia vicino a Vergonzana, la frazione di Crema (Cremona) dove viveva Sabrina. I carabinieri hanno già chiuso la strada per avviare le ricerche.

La svolta, apprende l'ANSA, è stata decisa al termine dell'interrogatorio di garanzia di Alessandro Pasini, in carcere con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. L'uomo questa volta non si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Giulia Masci e ha risposto alle domande per circa un'ora e mezza. L'avvocato difensore, Paolo Sperolini, ha spiegato che «Pasini non ha confessato il delitto ma ha reso la sua versione».

