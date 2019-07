​Torino-Aosta, auto tamponata da Tir: morta la madre, feriti due bambini

Tragedia in auostrada. Una donna è morta e un bimbo di un anno è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa sera sulla A5 Torino-Aosta, in direzione Torino poco prima dello svincolo di Ivrea. L'auto sulla quale viaggiava la donna con due bambini sarebbe stata tamponata da un tir. La conducente è morta sul colpo. Uno dei due bimbi, in codice rosso, è stato elitrasportato all'ospedale di Aosta. L'altro bimbo di sei anni è lievemente contuso. Accertamenti sulla dinamica in corso da parte della polizia stradale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA