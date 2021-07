Donna aggredita e seviziata in ascensore da un uomo mascherato a Pescara: ferita con siringa, alcol e accendino

Mercoledì 28 Luglio 2021, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 18:45

Aggredita e seviziata con crudeltà in pieno giorno nell'androne del palazzo dove abita a Montesilvano, alle porte di Pescara, in Abruzzo. Un incubo vissuto da una donna di 51 anni che è stata attaccata alle spalle e trascinata in un ripostiglio da un uomo che le ha tagliato i capelli, tappato la bocca con nastro adesivo, coperto il volto con una busta, ferita alle braccia con decine di punture di siringa e cosparsa di alcol, tirando fuori un accendino. E in più la frase da maniaco di film: "Voglio giocare con te".

La donna stava uscendo di casa per andare a lavoro ed è finita in ospedale. Nessuna traccia, per ora, dell'aggressore cercato dai carabinieri. L'episodio è avvenuto attorno alle 7. Nell'androne del palazzo, la donna si è chinata per spostare una bottiglietta che impediva il regolare funzionamento dell'ascensore, presumibilmente bloccato dall'uomo. Aggredita alle spalle, è stata trascinata nel locale contatori.

La presenza di un condomino, insospettito dall'ascensore non funzionante, ha fatto sì che l'aggressore si desse alla fuga. Lanciato l'allarme, la donna è stata trasportata in ospedale: dopo le cure è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Montesilvano, diretti dal capitano Donato Agostinelli, anche con l'ausilio la delle immagini delle telecamere presenti in zona. La donna vive con il marito e i figli minori, che in quel momento stavano ancora dormendo. L'aggressore aveva il volto coperto da una mascherina e indossava un cappello. Ascoltata dai militari dell'Arma, la 51enne ha riferito di non aver mai ricevuto minacce e che si tratterebbe di una persona a lei sconosciuta.