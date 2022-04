Disabili scesi dal treno, pronta interrogazione alla Camera. Toti: «Episodio esecrabile»

Parla di «assoluta incivilità» il vice presidente della Camera Andrea Mandelli rispetto a quanto accadute sul treno Genova-Milano. Dove ieri, alla Stazione di Genova Principe su un treno diretto al capoluogo lombardo, 27 ragazzi disabili e i loro accompagnatori hanno trovato i posti riservati già occupati da altri passeggeri. La comitiva ha quindi raggiunto la propria destinazione a bordo di un pullman, messo tempestivamente a disposizione da Trenitalia. «Un episodio inaccettabile sul piano civile e culturale - prosegue Mandelli su twitter -. Nel rifiuto a cedere il posto che spettava a quei ragazzi c'è tutto ciò che va contrastato: dall'indifferenza alla prevaricazione».

APPROFONDIMENTI IL CASO Regione Liguria: «Va fatta piena luce» LA DECISIONE Disabili, una sola auto per ogni permesso ITALIA Foto

Quanto accaduto a un gruppo di giovani disabili sul treno Genova-Milano è assoluta inciviltà: un episodio inaccettabile sul piano civile e culturale. Nel rifiuto a cedere il posto che spettava a quei ragazzi c’è tutto ciò che va contrastato: dall’indifferenza alla prevaricazione. pic.twitter.com/YWj2eqDkYE — Andrea Mandelli (@mandelli_andrea) April 19, 2022

Cosa è accaduto

«Una serie di coincidenze ha fatto sì che a Genova arrivasse un treno più piccolo di quello previsto per il grande afflusso di turisti. Il treno più grande era stato vandalizzato nella prima parte del suo percorso, tra Albenga e Savona, a Savona è stato sostituito con uno più piccolo e sapendo che sarebbe salita questa comitiva di ragazzi disabili, sono stati riservati per loro dei posti». L'assessore ai trasporti della regione Liguria, Giovanni Berrino, ospite a «The Breakfast Club» su Radio Capital ha spiegato cosa è accaduto sul treno Genova-Milano, dove un gruppo di 27 disabili è stato costretto a scendere perché nessuno cedeva loro i posti riservati. «Il personale ha cercato di non far sedere i passeggeri nei posti riservati, ma non ci sono riusciti. Questo gruppo con gli accompagnatori in modo molto dignitoso è sceso dal treno. Non sappiamo chi fossero questi ragazzi, ma era un gruppo organizzato in vacanza a Genova. I turisti seduti nei posti riservati sono stati avvertiti dell'arrivo dei ragazzi e poi invitati ad alzarsi, ma questo non è successo. Nel trambusto i ragazzi e gli accompagnatori, insieme ad altre 70 persone, hanno deciso di prendere l'autobus sostitutivo perché il treno era strapieno. Non sono state identificate le persone presenti in quel vagone. Per identificarle, bisogna che abbiano commesso un reato. Chiederò scusa ai ragazzi di questa associazione e li inviterò a tornare in treno nella nostra regione», ha concluso l'assessore.

Disabili fatti scendere, Toti: "Episodio esecrabile"

«Ci siamo già mossi per capire come sono andati i fatti, è certamente un episodio totalmente esecrabile di mancato rispetto verso i cittadini più fragili e di maleducazione». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine dei lavori del Consiglio regionale commenta il caso dei 27 disabili alla stazione di Genova Principe cacciatì dal treno che doveva riportarli a Milano da un gruppo di turisti che si sono rifiutati di alzarsi dai posti occupati nonostante fossero riservati alle persone con disabilità. L'episodio è avvenuto «in una giornata complicata evidentemente dagli spostamenti di massa previsti ma molto abbondanti - ricorda Toti -. Detto questo non vi è giustificazione per chi anche semplicemente per educazione civica non garantisce a chi è più in difficoltà di poter godere del diritto alla mobilità».

Disabili fatti scendere dal treno a Genova, partono esposti. Regione Liguria: «Va fatta piena luce»

La risposta di Trenitalia: "Rimborso integrale"

«Noi abbiamo fatto il possibile, abbiamo organizzato un pullman, fornendo un kit di assistenza per mangiare e bere e per tutti ci sarà il rimborso integrale del biglietto. I turisti erano tutti italiani: erano di ritorno dalle vacanze di Pasqua e avevano il regolare biglietto per quel treno, ma avrebbero potuto proseguire il viaggio restando in piedi». Così Trenitalia in un primo commento a quanto avvenuto ieri nella stazione di Genova Porta Principe.

Disabili, una sola auto per ogni permesso. Roma vara la stretta come Milano senza pensare ai disagi degli utilizzatori

Pronta un'interrogazione alla Camera

«Un episodio inqualificabile che fa davvero rabbia. Inspiegabile che nonostante l'intervento del personale Trenitalia e Polfer i turisti non abbiano lasciato il posto ai disabili. Presenterò un'interrogazione per fare chiarezza e un'audizione in Commissione Trasporti alla Camera». Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, a proposito di quanto accaduto a Genova su un treno regionale, dove un gruppo di trenta ragazzi disabili è stato fatto scendere perché dei turisti si sono rifiutati di lasciare i posti a loro riservati.