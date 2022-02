Anzio, ragazzo con ferite in testa soccorso alla stazione di Marechiaro: treni fermi due ore (foto Sciurba-Bonanni)

Anzio, giallo sul ferimento di un ragazzo, che questa mattina è stato soccorso dopo essere sceso alle 7.30 dal treno proveniente da Nettuno alla piccola stazione di Marechiaro sulla linea Nettuno Roma, nella zona di Anzio Colonia, con gravi ferite alla testa provocate da una bottiglia rotta di vetro. Il giovane un 18enne della zona era in compagnia di due coetanei che hanno dichiarato di aver passato la notte sulla spiaggia di Nettuno e che mentre stavano rientrando a casa il loro amico sarebbe caduto per un colpo di sonno alla stazione di Nettuno colpendo con la testa dei cocci di vetro in terra. La linea a causa di questo fatto ha subito l'interruzione di circa 2 ore, tra le 7.30 e le 9, per consentire le indagini del caso e il soccorso al ragazzo riverso sul marciapiede del binario unico dopo essere sceso dal convoglio. E' stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Riuniti di Anzio. Foto Luciano Sciurba-Elisabetta Bonanni.