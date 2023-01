Lunedì 23 Gennaio 2023, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 09:54

Maestra nella scuola d'infanzia per circa trent'anni, Sonia Ongaro, nata a Pordenone nel 1972, si è dimessa e ha deciso di mettersi in proprio, lavorando come Family Healer.

Lavoro, boom di dimissioni: in 9 mesi oltre 1,5 milioni hanno lasciato il posto. Ecco perché

Cosa l'ha spinta al cambiamento?

«Ho insegnato per circa trent'anni, amavo il lavoro, ma negli ultimi tempi, come referente di progetti, la burocrazia aveva preso il sopravvento e il tempo per l'insegnamento era meno. Ho preso un anno di aspettativa e a marzo 2022 mi sono dimessa».

Poi cosa ha fatto?

«Avevo seguito corsi per diventare Family Healer, per aiutare le persone in sofferenza. Durante l'aspettativa, ne ho fatti altri da istruttrice di yoga per bimbi. Ho ritrovato la gioia di insegnare, in modo più libero, come amavo fare».

Oggi è felice?

«Ogni giorno ho la conferma di aver fatto bene. Sto per prendere in affitto uno studio per aumentare i corsi. Oggi posso inventare le mie giornate, non ho la sicurezza economica del posto fisso, ma sono il capo di me stessa. Tutto questo non ha prezzo. Sono più contenta che mai. Si può essere felici, basta sceglierlo».