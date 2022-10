Denise Pipitone, gli auguri di mamma Piera su Facebook: «18 anni senza te, sei nel cuore di chi ti ama»

Oggi, 26 ottobre 2022, Denise Pipitone compie 22 anni, i suoi genitori hanno voluto ricordarla su Facebook con una toccante locandina condivisa sulla pagina di mamma Piera.

Il ricordo: «Ti amiamo, ovunque tu sia»

«18 anni dalla tua assenza, senza coccole e abbracci. Denise sei nel cuore di chi ti ama veramente. Buon Compleanno Denise, ovunque tu sia La tua famiglia Papà Pietro & Mamma Piera Kevin & Brigitte». Così Piera Maggio, mamma della piccola scomparsa a Mazara del Vallo (Sicilia) nel 2004, ha voluto in qualche modo fare gli auguri alla figlia che oggi compie 22 anni.

Tantissime le risposte e i messaggi di vicinanza alla famiglia. «Gioia mia tanti auguri ovunque tu sia Ormai sei diventata grande...una Donna. Che Dio ti possa guidare sulla strada di casa dove ci saranno ad aspettarti tutte le persone che ti amano e che ti cercano da 20 anni... Augurissimi tesoro!», recita uno dei commenti in risposta agli auguri per Denise, e ancora «Buon compleanno Denise che tu possa riabbracciare presto i tuoi genitori».

La scomparsa

Sono passati 17 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone, avvenuta il 1° settembre 2004. Da allora nessuna pista nè indizio hanno portato alla soluzione di uno dei casi che resta a tutt'oggi uno dei fatti di cronaca più seguiti in Italia. Denise Pipitone aveva quasi 4 anni quando è scomparsa da Mazara del Vallo in provincia di Trapani senza lasciare più traccia. La bimba prima della sua scomparsa si trovava nei pressi della casa della nonna materna e giocava con il cuginetto, alle 11.45 fù vista per l'ultima volta da una zia seduta sul marciapiede di fronte casa, mentre svoltava, rincorrendo il cuginetto, in via Domenico La Bruna. Da allora la mamma della piccola, Piera Maggio non ha mai smesso di cercarla.

