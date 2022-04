Caso Denise Pipitone, indagato il giornalista Milo Infante: ecco perché.

«L'avviso di garanzia è per ipotesi di reato - spiega a Il Messaggero Infante - la nota dolente è che nessuno fa più il suo lavoro. Non mi chiamano, nessuno vuole sapere, nessuno sa cosa succede». Ma perché è indagato? Quali sarebbero le accuse contro il giornalista? «Le trasmissioni imputate sono quelle nell'immediata richiesta di archiviazione, qualcuno ha detto qualcosa che ha infastidito i giudici di Marsala. Questa sembra lesa maestà, ti permetti di criticare alcuni poteri. Ed ecco la diffamazione. Verosomilmente i giudici di Marsala si sono sentiti lesi nel loro dirito d'onore. La mia idea? Io dico che l'inchiesta debba ripartire da zero, ma non per interesse mediatico. La bambina va cercata come tutti i minori che sono scomparsi, perché per me l'hanno rapita».