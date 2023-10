Dalla strada allo spazio: con una filiera composta da 300 imprese e 20mila addetti, ​Torino diventa Capitale dell'Aerospace

Houston, abbiamo un problema. La frase, entrata nell'immaginario collettivo, va ora necessariamente rimodulata. La versione più corretta adesso è Torino, abbiamo un problema. Il capoluogo piemontese infatti è ormai considerata, a giusta ragione, la Capitale dell'Aerospace, un settore che nel nostro Paese vede impegnate centinaia di imprese e migliaia di addetti, per un giro d'affari di 2 miliardi di euro all’anno.

«E in tal senso - spiega Walter Cugno, Vice President Exploration and Science Domain at Thales Alenia Space Italia - Torino è al centro del comparto. Protagonista indiscussa anche a livello internazionale. Qui, del resto, si produce e si controllano dai satelliti alle sonde interplanetarie ai veicoli da rientro orbitale, fino a interi moduli della Stazione Spaziale Internazionale.

Durante il lockdown, la città, tanto per fare un esempio concreto, è rimasta connessa ininterrottamente con l’ISS per dare supporto agli astronauti, confermandosi cuore pulsante di un'attività complessa e dal futuro assicurato».

L'iniziativa

Segno tangibile di una crescita che si è consolidata negli anni, con la nascita di numerose piccole e medie aziende del settore, sarà dato dalla posa della prima pietra della Città dell'Aerospazio di Torino. L'appuntamento è previsto per il mese di novembre, nei giorni in cui si terrà l'Aerospace and Defence Meetings, a cui ci si arriva dopo anni di lavoro silente e incessante. Un progetto che rappresenta un asse strategico per lo sviluppo industriale di una filiera composta da 300 imprese e oltre 20mila addetti, ma che avrà pure una valenza turistica importante per un settore con conta migliaia di appassionati nel mondo. La loro presenza, con l'obiettivo di vedere le innovazioni e i prodotti, porterà sotto la Mole Antonelliana un numero straordinario di visitatori. L’iniziativa della Città dell’Aerospazio è dunque pensata come motore della collaborazione tra le grandi imprese, le accademie, le pmi e le start up del territorio piemontese per promuovere lo sviluppo della filiera di innovazione del settore.

«Si tratta - spiega Elisabetta Ruffino, co-fondatrice di MotivexLab, una delle aziende che si sono distinte in questi anni - di un progetto al quale abbiamo sempre creduto. Il nostro è un laboratorio che, partito dall'automotive, è ora approdato anche all'aerospace, ottenendo la certificazione NADCAP. La nostra vocazione è quella di volare, con un'arma vincente, unica in Italia: fornire report sui componenti industriali in sole 24 ore, con tanto di garanzia. Tutto e subito, prima e meglio: correndo sempre, come nei box della Formula Uno. E grazie a un sogno: costruire un mondo migliore. Un nuovo Made in Italy, a misura d'uomo».

«Noi, per dirla in altri termini, non vogliamo - spiega Paolo Pollacino, Amministratore Unico di MotivexLab - insegnare alle macchine l'intelligenza umana. Preferiamo insegnare agli uomini a essere migliori, motivati e felici. Persone che ci mettono cuore, faccia e cervello. Strumentazioni avanzatissime, con una marcia in più: l'umanità aumentata che è frutto della nostra intelligenza emotiva. Fonte inesauribile e indispensabile».

Un quid in più sia per l'automotive sia, ora, per l'aerospace. Una trasformazione, anzi un completamento, la cui storia e le cui motivazioni sono raccolte in un libro dal titolo Volare, dalla strada allo spazio, per i tipi dell'Editoriale Novanta: «Abbiamo voluto - dicono all'unisono Ruffino e Pollacino - raccontare il nostro percorso e spiegare che, nonostante la complessità dei settori in cui ci impegniamo, è basato sulla cura di chi dedica tutto sé stesso nella progettazione e nell'esecuzione di quello che realizziamo. Il Capitale umano, nella Capitale dell'Aerospace, resta per noi elemento imprescindibile».