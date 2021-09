Cremona, ragazzo 20enne uccide la madre e fugge. Il marito trova il corpo in camera da letto

Giovedì 23 Settembre 2021, 14:23 - Ultimo aggiornamento: 14:36

Uccide la mamma e fugge. Choc in un quartiere popolare di Cremona: verso mezzogiorno, un ragazzo, a quanto pare ventenne, ha ucciso la madre ed è fuggito. Il delitto, stando alle prime informazioni, è avvenuto al quinto piano di un palazzo dove vive una famiglia di stranieri, composta dai genitori e da tre figli.

Uccide la fidanzata, i due figli e un'altra bambina durante un pigiama party: arrestato, è accusato di 4 omicidi

Diciassettenne va a trovare il papà e si butta sotto il treno. Lettera d'addio chiusa con il codice: «Aprila alle 21»

Al momento dell'omicidio, in casa ci sarebbero stati solo il giovane e la madre che sarebbe stata uccisa a coltellate. Il ragazzo, in cura per problemi psichiatrici, è ricercato dalla polizia. È stato il marito, al suo ritorno a casa dal lavoro, a trovare la donna in fin di vita nella stanza da letto nel loro appartamento.

Vicenza, uccide la ex moglie davanti alle colleghe, poi fugge: è caccia al killer. Lei lo aveva lasciato