Padre uccide la figlia a Rubano e si toglie la vita: oggi la donna compiva gli anni. Ipotesi vecchi rancori

Due corpi per strada, davanti al cancello di una casa, feriti a morte da colpi di pistola. Si è consumata così oggi, con un omicidio-suicidio, a Sarmeola di Rubano ( Padova) un'antica lite tra padre e figlia, divisi da scelte di vita ed economiche esacerbate fino alla tragedia. Chiamati da una passante che aveva sentito le grida di un alterco, i carabinieri della stazione locale, assieme alla Sezione operativa della Compagnia e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Padova, hanno visto i cadaveri di Stellio Cerqueni, 88 anni, residente a Monfalcone (Gorizia) e della figlia Doriana, 60 anni, che proprio oggi compiva gli anni.

La dinamica

Arrivato da solo in automobile a casa della donna, intorno alle ore 13:00, Cerqueni ha litigato con lei, poi l'ha invitata a uscire di casa e le ha sparato due colpi con la sua pistola, uccidendola, quindi ha rivolto l'arma contro di sé, esplodendo un colpo al petto. La genesi della tragedia nasce forse da molto lontano, da quando cioè Doriana scelse una strada di vita e di lavoro disobbedendo al padre, una trentina di anni fa. Stellio Cerqueni gestiva infatti un supermercato a Cividale del Friuli (Udine) assieme a un socio, che aveva all'incirca la sua età. Quest'ultimo rimase vedovo e con tre figli nati dal suo matrimonio.

Il movente

Tra lui e la figlia di Stellio nacque un amore, che portò i due a sposarsi; e dalla loro unione venne alla luce un quarto figlio. Abbandonata l'attività commerciale in Friuli, con l'opposizione di Stellio, i due si erano quindi trasferiti a Rubano, dove presero in gestione un mobilificio; negli ultimi anni, a causa dell'età e della cattiva salute del marito, Doriana ha gestito in prima persona l'attività imprenditoriale, ed era conosciuta come una donna forte e intraprendente. E forse proprio per questa autonomia e queste scelte il padre ruppe con lei e non le rivolgeva la parola da lungo tempo.

Fino a oggi, quando ha scelto il giorno del compleanno della figlia per farla finita, tragicamente. Ad assistere al furibondo litigio e poi all'omicidio per strada è stato uno dei figli del marito di Doriana, un uomo di 50 anni, che era in casa con la donna al momento della tragedia, senza poter fare nulla per evitarle. L'arma rinvenuta a terra, che Cerqueni deteneva regolarmente, è stata sottoposta a sequestro. Le due salme sono state portate all'obitorio dell'ospedale civile di Padova, a disposizione dell'autorità giudiziaria.