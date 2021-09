Vicenza, uccide l'ex moglie davanti alle colleghe, poi fugge: è caccia al killer. Lei lo aveva lasciato

Venerdì 10 Settembre 2021, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 13:59

Omicidio a Noventa Vicentina. Una donna di 31 anni di origine nigeriana, Rita Amenze, è stata uccisa stamane a colpi d'arma da fuoco. Autore del delitto sarebbe l'ex marito, Pierangelo Pellizzari di 61 anni, si trovava nel parcheggio di un'azienda. Dopo averla uccisa, l'uomo è fuggito a bordo di una Jeep grigia e si è in un primo momento rifugiato presso un fratello, dove ha abbandonato l'auto per far poi perdere le propie tracce e continuare la fuga in sella ad una Vespa.

Uccisa davanti le colleghe

L'omicidio è avvenuto poco dopo le 7 del mattino nel piazzale dell'azienda Mf di Noventa Vicentina, specializzata nell'inscatolamento di funghi. Si è trattato di un vero e proprio agguato: appena scesa dalla sua auto la vittima, che si apprestava a iniziare il turno di lavoro, è stata affrontata dall'uomo è colpita da quattro proiettili esplosi in rapida sequenza. Mentre il cadavere della donna scivolava a terra tra due auto, l'assassino è salito a bordo di una Jeep grigia ed è fuggito. L'omicidio è avvenuto davanti agli occhi di numerose colleghe che stavano per prendere servizio.

I carabinieri sotto casa del killer

I carabinieri, con giubbotti antiproiettile, sono sotto la casa dell'ex marito della donna perchè ritengono che dopo la fuga il killer si sia rifugiato qui, o possa trovarsi in zona. Sono fasi di grande tensione, perchè l'uomo, Pierangelo Pellizzari, disoccupato, è quasi certamente armato e quindi pericoloso.

Lei lo aveva lasciato

La coppia si era sposata a Villaga (Vicenza) nel 2018 con rito civile. Una settimana fa Rita Amenze era ritornata dalle ferie trascorsa in Nigeria e aveva comunicato al marito l'intenzione di interrompere la relazione. Questa mattina l'uomo l'ha raggiunta nel piazzale con un'arma nonostante nel 2008 gli fosse stato revocato il porto d'armi.