Covid Veneto, 3.387 nuovi contagi. Zaia: «Metà dei tamponi positivi rispetto a marzo»

I contagi Covid in 24 ore in Veneto sono 3.387 sulla base dell'ultimo bollettino regionale, per un dato complessivo di 72.092 infetti dall'inizio dell'epidemia. I casi attualmente positivi sono 43.937. Preoccupa anche il numero delle vittime, 27 in più rispetto a ieri. Il totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) sale a 2.543.

Ma Zaia stempera: «Oggi troviamo metà dei tamponi positivi rispetto a quelli che avevamo a marzo - spiega il presidente del Veneto - Con mezzo piede siamo nella fase 4». Per il governatore «per metà novembre si potrebbero raggiungere i 250 ricoverati in terapia intensiva».

Zaia ha anche annunciato che da ora in poi parlerà con la mascherina. «Tengo su la mascherina perchè penso che sia un segnalare da dare: da oggi la metto in conferenza stampa perchè da stamane con il dpcm i ragazzi che continuano ad andare a scuola devono usarla. Penso che sia un fatto di equità - conclude - e di volontà di dare un segno».

