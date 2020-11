Covid, in Veneto 3.254 contagi, nuovo record. Luca Zaia: «Noi zona arancione? Roba da WhatsApp»

Covid, continua la spirale dei contagi in Veneto che fa segnare un nuovo, triste, record in sole 24 ore. sono 3.264 i nuovi casi positivi in 24 ore, per un dato complessivo di 68.795 infetti dall'inizio dell'epidemia. Balzo anche del numero delle vittime, 38 in più rispetto a ieri. In crescita gli indicatori dei ricoveri nei reparti non critici, 1.274 (+81) e nelle terapie intensive, 170 (+15). Il totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) sale a 2.516. Una situazione che consiglia grande prudenza al Governatore Luca Zaia: «Siamo sempre in situazione di allerta, in situazione critica, che non sappiamo quale evoluzione avrà. Pensiamo di immaginare - ha aggiunto Zaia - secondo il modello matematico, che alla volta della metà di novembre dovremmo raggiungere l'apice. Verosimilmente potremo avere 250-300 terapie intensive occupate, a marzo ne avevamo 356. Oggi però ne abbiamo allestite un migliaio, il che non vuol dire che ci sia la festa della liberazione», ha concluso.

«Quello delle aree non è un gioco a premi e non deve diventare una guerra tra poveri, non ci sono i primi della classe e gli ultimi. Dico ai miei cittadini: l'area gialla non ce l'hai a vita, se non si rispettano le regole aumentano i contagi e si passa di area, per cui: attenzione». Lo ha ribadito stamani il presidente del veneto, Luca Zaia, intervenendo su Rai Radio1 a Radio anch'io, condotto da Giorgio Zanchini. Riguardo ai dati usati per definire le aree, Zaia ha ricordato che «ci sono 21 parametri, non è semplice metterli in fila. Ci vuole interpretazione. Ci sono anche i fattori umani che fanno la differenza. Bisogna andare tutti in area verde velocemente. Prima ne veniamo fuori e meglio è», ha concluso.

«Questa storia del Veneto in arancione è roba da Whatsapp». Lo ha detto ai giornalisti il presidente regionale Luca Zaia, in merito alla classificazione del Veneto in zona gialla. «Ieri - ha aggiunto - mi hanno mandato di tutto, una montagna di putt… Comunque eravaMo sicuri dei dati che avevamo, se avessimo avuto una situazione diversa avremmo interloquito in maniera diversa. Non ci sono retroscena, la situazione è così, ieri sera ho ascoltato il Presidente del Consiglio, ho letto un'agenzia che il Veneto è zona gialla. Detto questo niente festa e testa bassa».

