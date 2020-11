Covid Veneto, Zaia chiede aiuto ai veterinari per fare i tamponi: «Anche l'uomo è un mammifero»

Il governatore del Veneto, Luca Zaia chiama in soccorso i veterinari della Regione per affrontare l'emergenza Covid. «Ho dato disposizione di convocare i rappresentanti dei 2.450 veterinari in Veneto per fare i tamponi», ha annunciato Zaia. «L'uomo è un mammifero - ha aggiunto - tutti i mammiferi hanno sette vertebre cervicali, allattano il neonato, e i veterinari sono esperti di questo. Non è nulla di trascendentale pensare di fare un percorso con i veterinari, se fossero disponibili per fare i tamponi», ha spiegato il governatore.

«In questo momento non abbiamo notizie sulla classificazione del Veneto. Ma ieri sera ho portato le ragioni del fatto che il confronto non può prescindere da un confronto con la Regione». Lo ha detto ai giornalisti il presidente del veneto Luca Zaia. «Questa richiesta - ha aggiunto - mi sembra sia stata accolta. Lo ha detto Boccia ed è stata riconfermata dal decreto del ministro Speranza».

«Le Regioni - ha ricordato Zaia - hanno chiesto un confronto al momento di definire la fascia, poi che ci sia subito un decreto temporalmente collegato con misure economiche, e che si finanzi subito in maniera chiara e tempestiva il congedo parentale. C'è poi stata un'ulteriore richiesta su chi debba provvedere allo sgombero delle piazze in caso di assembramento. Ci sembra - ha concluso - che questo sia stato recepito».

