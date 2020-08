Covid, positivi due marinai delle navi da crociera ormeggiate a Civitavecchia

Due marinai positivi sulle navi da crociera a Civitavecchia. Accertamenti sono in corso, con il coinvolgimento della Sanità marittima, su due sospetti casi di Covid a bordo di due navi da crociera ormeggiate nel porto di Civitavecchia e sulle quali vi sono solo gli equipaggi, composti da alcune centinaia di persone. I due positivi sarebbero dei marittimi, entrambi di nazionalità filippina. Il primo, componente dell'equipaggio della Costa Favolosa, era a bordo da mesi. L'altro, invece, della Costa Deliziosa, sarebbe arrivato da poco in Italia e quindi attualmente in isolamento preventivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA