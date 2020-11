Covid, Campania zona rossa, scoppia la protesta a Napoli: in piazza mercatali e disoccupati

Covid, la Campania da domenica diventa zona rossa e scoppia la protesta a Napoli: in piazza mercatali e disoccupati. Due manifestazioni di protesta sono in corso in questo momento a Napoli. All'incrocio tra Cesario Console e via Nazario Sauro circa duecento manifestanti del settore mercatale hanno bloccato il traffico delle auto, protestando al centro della strada con un striscione «Non ci fermeremo mai».

I mercatali chiedono ristori per il loro lavoro fermo. In piazza Municipio il movimento di disoccupati 7 novembre sta invece protestando per le politiche del lavoro ormai ferme, e sulla necessità di ricorrere a una patrimoniale per garantire gli ammortizzatori sociali e ristori.

Piazza Plebiscito

A breve una manifestazione unitaria di diversi movimenti è prevista invece in Piazza Plebiscito, già presidiata da un imponente schieramenti di forze dell'ordine. «Per la sanità e il sostegno economico di tutti patrimoniale ai ricchi». Questo lo striscione esposto da circa cento manifestanti davanti all'ingresso della Prefettura a di Napoli, in Piazza Plebiscito. I manifestanti hanno acceso alcuni fumogeni rossi. Un altro striscione porta la scritta «No alla chiusura dell'ospedale San Gennaro». L'ingresso del Palazzo di Governo è presidiato dalla polizia in tenuta antisommossa e su Piazza Plebiscito sorvola un elicottero della polizia.

De Luca: «Governo vada a casa, genera caos». Di Maio: le sue sceneggiate le pagano i campani

De Luca: “Sciacallaggio forma di anti meridionalismo e anti napoletanismo. Manteniamo la dignità”

