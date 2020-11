Covid Veneto, bollettino: 3.605 nuovi contagi. Luca Zaia: «Niente happy hour a mezzogiorno». L'ordinanza

Sull'emergenza Covid «chiedo a tutti i veneti di stringere i denti, di rispettare le nuove restrizioni. Il senso dell'ordinanza di ieri non è quello di trovare la scappatoia per fare l'happy hour a mezzogiorno». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito alle nuove misure che vietano in Veneto - dalla mezzanotte di oggi - le passeggiate nei centri storici, o nelle località turistiche, e gli assembramenti davanti ai locali dello spritz. «Confido in un atto di responsabilità dei cittadini - ha aggiunto - perché se cambiamo zona di rischio ci chiudono i confini comunali».

APPROFONDIMENTI COVID-19 Covid, Bonaccini: «Sono ancora positivo e ho una polmonite... LA SVOLTA Veneto, Emilia e Friuli, l'ordinanza: negozi chiusi la domenica,... VENETO Covid Veneto, Luca Zaia: «Terapie intensive come il 19 marzo,... POLITICA Zaia: «Qualcuno pensa di essere più furbo del... VENEZIA Lockdown, Zaia: «Non è improbabile se continuiamo in... FOCUS Dpcm, Ricciardi: «Epidemia in piena esplosione, un mese e mezzo... LA POLEMICA Covid, le Regioni chiedono spazio. Il governo: «Potete varare...

Veneto, Emilia e Friuli, l'ordinanza: negozi chiusi la domenica, centri storici off limits. Zaia: «Pronti a tutto»

Veneto, l'ordinanza





Covid, Conte: «Confido che la curva scenda, oggi decidiamo sulle Regioni. A dicembre no alla catarsi liberatoria»

Lockdown, Zaia: «Non è improbabile se continuiamo in questo modo»

Intanto, il Veneto ha registrato 3.605 nuovi positivi nelle ultime 24, ma con un numero di tamponi record, 47.000 - dei quali 17.000 molecolari e 30.000 rapidi. «Se facessimo il confronto fra i tamponi fatti oggi e quelli del 21 marzo scorso, il momento più nero - ha spiegato Zaia - possiamo dire oggi avremmo dovuto trovare oltre 9.000 positivi. In quella data a marzo, infatti, avevamo 412 contagi con 2.170 tamponi fatti. Oggi facciamo 23 volte i test di marzo». Se il tasso di positivi sui tamponi in quel momento era intorno al 20%, «oggi - ha aggiunto Zaia - siamo sul 7-8%, in sostanza la metà della primavera scorsa». Complessivamente, dall'inizio dell'epidemia, il Veneto ha processato 2.529.000 tamponi molecolari, e 543.000 rapidi.

Ultimo aggiornamento: 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA