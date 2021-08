Covid, bollettino Italia 13 agosto: in aumento contagi (7.409) e morti (45). Tasso di positività al 3,28%

Venerdì 13 Agosto 2021, 17:32 - Ultimo aggiornamento: 17:53

Bollettino Covid in Italia di oggi 13 agosto 2021. Sono 7.409 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.270. Sono 45 invece le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 30. Sono 225.486 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 216.969. Il tasso di positività è del 3,2%, stabile rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.427.827, i morti 128.379. I dimessi e i guariti sono invece 4.175.198, con un incremento di 4.388 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 124.250 con un aumento di 2.965 nelle ultime 24 ore.

Sono 369 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 17 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 35 (ieri erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.033, con un incremento di 58 unità rispetto a ieri.

Contagi, Sicilia al top, poi Toscana e Veneto

In Sicilia si registra l'aumento maggiore dei contagi con 1.101 casi, a seguire la Toscana con 819 e il Veneto con 771. Gli attualmente positivi salgono a 124.250 (+2.965), di cui 120.848 isolati a casa (+2.890), 3.033 ricoverati con sintomi (+58) e 369 (+17) nelle terapie intensive. I guariti sono 4.388.

Covid, i dati regione per regione

Questi i dati di contagi e morti da coronavirus nelle regioni italiane.

Piemonte

Nessun decesso di persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove i ricoveri diventano 124: sette in terapia intensiva (+2) e 117 negli altri reparti (+3). L'Unità di crisi regionale ha registrato anche 280 nuovi casi di persone positive al Covid-19, l'1,4% dei 20.198 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 103 (36,8 %). I guariti sono 282. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.159 (-7), mentre gli attualmente positivi sono 3.283 (-2). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 372.591 positivi, i decessi restano 11.704 e 357.604 i guariti.

Emilia Romagna

Sono 656 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 24.989 tamponi. Ci sono tre morti: una donna di 94 in provincia di Rimini, una di 76 nel Ferrarese e un uomo di 64 in provincia di Modena. Crescono i ricoveri. Dei nuovi positivi, la cui età media è di 34,9 anni, 240 sono asintomatici. I casi attivi superano i 12mila, ma il 97% è in isolamento a casa, perché non necessita di cure particolari. I ricoveri però sono in lenta crescita: oggi sono 36 in terapia intensiva, quattro più di ieri e 321 negli altri reparti Covid (+3). Rimini (130) è la provincia con il maggior numero di contagi, seguita da Modena (128).

Abruzzo

Sono 95 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.062 tamponi molecolari: è risultato positivo il 4,61% dei campioni. L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti sale a 53. In aumento le terapie intensive, che passano da una a tre, valore registrato l'ultima volta due mesi fa. Il tasso di occupazione dei posti letto sale così al 2% per le rianimazioni e resta al 4% per l'area non critica. Si registrano due decessi recenti (il dato più alto dallo scorso 23 giugno): il bilancio delle vittime sale a 2.518. Tanti i guariti delle ultime ore. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 93 anni. Gli attualmente positivi sono 1.934 (-11): 48 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 3 (+2 con 2 nuovi ingressi) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1.883 (-10) sono in isolamento domiciliare.

