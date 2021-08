Pfizer, Moderna e BioNTech in rialzo dopo via libera FDA a terza dose

1 Minuto di Lettura

Venerdì 13 Agosto 2021, 16:15







(Teleborsa) - Pfizer, Moderna e BioNTech - aziende farmaceutiche che producono i vaccini a mRna per la Covid-19 - sono in rialzo a Wall Street dopo che la Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato l'inoculazione di una terza dose per alcuni soggetti con sistema immunitario compromesso. Inoltre, cresce l'elenco dei Paesi - tra cui Cile, Germania e Israele - che hanno deciso di offrire dosi di richiamo ai cittadini più anziani o alle persone con un sistema immunitario debole, a fronte del diffondersi della variante Delta.



Buona la performance di Pfizer, che si attesta a 48,01 con un aumento dell'1,62%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 48,4 e successiva a 49,33. Supporto a 47,47.



Positiva la performance di Moderna, che si attesta a 398,2 con un aumento dell'1,74%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 404,7 e successiva a 415,9. Supporto a 393,4.



Ottima la performance di Biontech, che si attesta a 386,8 con un aumento del 3,42%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 391,7 e successiva a 403. Supporto a 380,3.