Coronavirus uccide marito e moglie a distanza di una settimana: avevano 93 anni ed erano insieme da 82 a Brindisi

Il coronavirus li ha uccisi a distanza di una settimana dopo 82 anni passati insieme: è la storia di due anziani coniugi di Torchiarolo ( Brindisi ) che avevano entrambi 93 anni. La vicenda è stata raccontata dai parenti su facebook.era morto il 16 aprile al Dea di Lecce. Aveva subito diversi ricoveri per altre patologie prima di essere infettato dal Covid 19. Erano poi risultate positive la moglie la figlia.La donna, Cosima Serinelli, è morta il 24 aprile all'ospedale Perrino. Erano stati insieme per una vita: prima 12 anni di fidanzamento, poi 70 di matrimonio festeggiati insieme al resto della famiglia e immortalati in una foto ricordo che sta ora facendo il giro dei social, insieme alla loro storia commovente.