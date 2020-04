Coronavirus, esasperato per la quarantena e le malattie uomo si uccide dandosi alle fiamme a Pavia

Ha deciso di morire in maniera terribile il pensionato di 70 anni che si è cosparso di benzina e si è dato fuoco nel pomeriggio a Remondò, frazione di Gambolò, in provincia di. Carabinieri e 118, chiamati immediatamente dalla moglie che ha visto il marito tra le fiamme nel cortile di casa, in via Santa Margherita, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.L'uomo, spiegano i carabinieri di, aveva già alcuni problemi di salute e il periodo difficile di quarantena per coronavirus può aver acuito i suoi istinti suicidi. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Pavia, ma l'uomo era già morto.