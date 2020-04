Coronavirus, Vision: «Possibile che il numero dei morti sia tre volte più alto dei dati ufficiali»

L’Istat ha reso disponibile il 1° aprile una banca dati che, tra le molte informazioni, riporta il numero dei decessi tra il 1° e il 21 marzo 2020 (periodo caratterizzato dall’epidemia coronavirus) e lo stesso periodo del 2019 su 1.084 comuni italiani. Il confronto - riporta una nota di Vision - può, come è stato rilevato da più parti, essere, persino, più significativo di altre rilevazioni, in quanto non risente della difficile attribuzione dei decessi a cause tra di loro concomitanti e diverse.

Se, infatti, facciamo l’ipotesi – assolutamente ragionevole – che la popolazione dello stesso Comune, di anno in anno e nello stesso mese, non si modifica in maniera sostanziale per patologie presenti e nella sua struttura demografica (ad esempio, percentuale di anziani), è plausibile che la modifica nei decessi sia contenuta. Questa ipotesi è, del resto, confermata dalla scarsa varianza dei decessi per mesi negli anni precedenti (2012 – 2018).

Ciò significa che una variazione ampia e improvvisa nel numero di decessi, può fornire una stima dell’impatto di uno choc esogeno come Covid 19.

I comuni osservati da Istat sono 1.084 (dentro c’è Milano ma non Roma) e rappresentano circa il 20,1% della popolazione italiana ed essi fanno registrare un raddoppio dei morti tra 2020 e 2019.

Essi sono diversamente rappresentativi nelle diverse Regioni perché l’Istat ha focalizzato la propria analisi sulle Regioni più colpite (il campione rappresenta, dunque, il 61% della popolazione totale in Lombardia e il 44% in Emilia Romagna) e, tuttavia, tutte le altre Regioni sono catturate (con più del 20% del totale in Umbria e Toscana).

La prima osservazione fa fare è che se anche ci limitiamo ad osservare il campione Istat (relativo ad un quinto del paese) arriviamo a una stima complessiva dei decessi causati da Covid che nel periodo 1 – 21 marzo 2020 è doppia rispetto ai numeri forniti dalla Protezione Civile (8.162 rispetto a 4.825) e relativi, invece, all’intero territorio nazionale.

Vision ha, però fatto un’analisi in più, provando a rispondere alla domanda naturale: cosa è successo nei Comuni non considerati dall’analisi?

Per far ciò si è deciso di utilizzare i tassi di crescita della mortalità regionali rilevati per i 1.084 comuni di cui l’Istat ha fornito i dati, riducendoli del 66%.

Cautelativamente, si immagina, cioè, che nel resto del territorio l’aumento dei decessi sia di un quarto meno veloce rispetto al campione Istat.

Applicando, quindi, ad ogni regione (a cui abbiamo sottratto i comuni del campione Istat) i nuovi tassi di crescita alla media dei deceduti per il periodo 2015-2018, si ottiene la seguente stima dei decessi per Covid19.

Applicando, quindi, ad ogni regione (a cui abbiamo sottratto i comuni del campione Istat) i nuovi tassi di crescita alla media dei deceduti per il periodo 2015-2018, si ottiene la seguente stima dei decessi per Covid 19.

Dalla tavola sembrano emergere due novità importanti:

Il numero dei decessi probabili (nei primi tre giorni di marzo) sia quasi 3 volte superiore al numero ufficiale; del resto anche i numeri puntuali Istat sul campione ristretto restituivano un aumento di decessi doppio a quello rilevato ufficialmente.

La sottostima sembra minore nelle Regioni più colpite (Lombardia ed Emilia Romagna) e maggiore nelle altre (ad esempio, Puglia e Abbruzzo).

Ciò sembrerebbe indicare che il fenomeno potrebbe essere più diffuso.

Va detto che la presenza della sottostima è rafforzata dalla scelta di fattore di crescita per i Comuni fuori dal campione che appare, come detto, prudenziale. Peraltro, poi, è possibile che il lock-down abbia ridotto altre cause di mortalità (ad esempio, incidenti automobilistici che, in generale, risultano essere prima causa di morte fino a 50 anni) e ciò porterebbe a ritenere che la differenza tra dati probabili e ufficiali sia ancora superiore.

Infine, precisiamo che non abbiamo incluso nella nostra analisi – Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia – in quanto in quelle Regioni il campione Istat catturava meno del 10% della popolazione.

Ultimo aggiornamento: 12:09

