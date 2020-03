Coronavirus Lombardia: oggi 32.346 positivi, 1.643 in più rispetto a ieri, 4.474 morti. Gallera: trend verso il basso

Coronavirus, in Lombardia oggi 32.346 positivi, 1.643 in più rispetto a ieri, 4.474 i decessi. «Sono 32.346 i casi positivi, con una crescita di 1.643, che è inferiore rispetto a ieri che era 1.942, i pazienti ricoverati sono 10.026, 315 in più di ieri, ma ieri c'era stato un incremento di 445 quindi anche qui una crescita inferiore». Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera durante la diretta da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. «Le persone in terapia intensiva sono 1.236, cresciute di 42, lo sforzo che qui raccontiamo costantemente è quello di continuare ad aprire posti letto di terapia intensiva per offrire speranza a chi viene colpito dal coronavirus nella maniera più virulenta e grave. Il numero dei decessi è di 4.474, 296 in più, ma notevolmente inferiore rispetto a ieri che era di 402, anche se sempre troppo grande rispetto a quello che vorremmo» ha concluso Gallera.

Gallera: trend verso il basso della diffusione è dato consolidato. «In questi giorni abbiamo fatto uno scalino verso il basso: durante il week end il trend è sceso, tutti i numeri sono in riduzione, siamo scesi e adesso ci siamo attestati su una linea più bassa e si è ridotta la pressione sui pronto soccorso. Oggi possiamo dire che ormai il dato è consolidato in basso rispetto a venerdì». Lo ha detto l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera nel consueto punto stampa da Palazzo Lombardia presentando i dati sulla diffusione del coronavirus.





