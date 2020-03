Coronavirus Italia, bollettino: 3.491 nuovi positivi, 1.036 guariti, 683 le vittime. Sono 74.386 i casi totali e 7.503 i morti

Coronavirus Italia, questo il bollettino di oggi: 3.491 nuovi positivi, 1.036 guariti, 683 le vittime, secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile del 25 marzo 2020. In Italia sono 74.386 i casi totali e 7.503 i morti.

Borrelli malato, «ha sintomi febbrili», confermata conferenza stampa alle 18

I guariti oggi sono 1.036 per un totale di 3.962. +3.491 i positivi per un totale di 57.521; 30.920 le persone in isolamento in condizioni non gravi; 3.489 le persone in Terapia intensiva e 683 i nuovi decessì. Così Agostino Miozzo dell'esecutivo della Protezione civile che insieme a Luigi D'Angelo, direttore operativo, ha presieduto la conferenza stampa quotidiana con il bollettino sul Covid-19 al posto del Capo Angelo Borrelli, a casa con sintomi febbrili. Ieri i nuovi contagiati erano stati 54.030, 743 i decessi e 894 i guariti.

Guido Bertolaso è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, era a casa in auto isolamento

Borrelli ammalato

Angelo Borrelli, ha accusato sintomi febbrili e, a scopo precauzionale, ha lasciato la sede del Dipartimento.

Con Angelo Borrelli ammalato, con «sintomi febbrili», il bollettino sull'emergenza coronavirus pubblicato dalla Protezione civile è stato reso pubblico dall'ing. Luigi D'Angelo, Direttore Operativo del Dipartimento della Protezione civile.

Trasferimenti effettuati. Oggi sono stati effettuati tre trasferimenti di pazienti in terapia intensiva che hanno lasciato la Lombardia per recarsi attraverso trasferimento con biocontenimento, quindi in modalità protetta. Nello specifico si tratta di un paziente a Genova e due pazienti a Lipsia, in Germania. Altri pazienti saranno trasferiti nelle prossime giornate attraverso mezzi dell'aeronautica, ma anche attraverso mezzi che la Germania porterà. Lo ha detto Luigi D'Angelo direttore dell'ufficio emergenze della Protezione Civile.

Ultimo aggiornamento: 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA