Coronavirus, l'ex giallorosso Adem Ljajic in quarantena: ha la febbre alta

Coronavirus, Adem Ljajic in quarantena: ha la febbre alta. La scelta è della sua società, il Besiktas, preoccupata per il diffondersi dell'epidemia. La squadra turca ha deciso di isolare l'ex calciatore di Roma, Fiorentina, Torino e Inter.

Coronavirus, passeggeri bloccati sul treno Roma-Lecce: a bordo viaggiatore con sintomi sospetti

Coronavirus, l'Abruzzo in cerca delle strutture per la quarantena

Coronavirus, donna con patologia respiratoria trasportata dal Grassi allo Spallanzani di Roma

Il calciatore serbo, da giorni a letto con la febbre alta, è stata lasciato in disparte dai suoi compagni per evitare qualsiasi tipo di contagio. Si parla di scopo precauzionale, ma la psicosi mondiale in seguito al virus ha fatto propendere il Besiktas per una scelta drastica.



Ultimo aggiornamento: 22:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA