Coronavirus, Speranza: «Siamo nel pieno dell'epidemia, serviranno tempo e gradualità»

Parla il ministro della Salute, Roberto Speranza, a proposito dell'emergenza coronavirus in Italia. «Siamo ancora nel pieno dell'epidemia. Sarebbe un grave errore abbassare la guardia proprio ora», dichiara Speranza. «Si finirebbe - afferma il ministro - per vanificare quanto fatto fino ad oggi. I sacrifici di queste settimane sono seri». «Gli epidemiologici affermano che si vedono i primi effetti del contenimento. Non siamo però ancora al cambio di fase. Servirà - avverte - tempo e gradualità».

Ultimo aggiornamento: 11:38

