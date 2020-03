Coronavirus Italia, i casi sono 92.472: i morti superano quota 10 mila (+889). Guarite 12.384 persone (+1.434)

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, alle ore 17 del 28 marzo. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 92.472, dei quali 12.384 sono guariti e 10.023 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 70.065. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 3.651 persone (ieri erano aumentati di 4.401); i guariti sono cresciuti di 1.434 unità; i deceduti di 889. Sono 3.856 i malati in terapia intensiva, 124 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 39.533 su 70.065: il 56,4% del totale.

